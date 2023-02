ASCOLI - La prima giornata di iscrizioni al concorso dei gruppi mascherati al Carnevale ascolano ha visto registrare cle prime 15 iscrizioni che evidenziano il desiderio degli ascolani di tornare a mascherarsi a tre anni dall’ultima volta a causa del Covid. In particolare, sono state le postazioni fisse ad andare esaurite, a causa del numero sempre limitato rispetto alle richieste e, soprattutto, in relazione alla necessità da parte dei gruppi storici di impossessarsi delle location migliori, in un totale anche quest’anno di undici.





Un assalto alle postazioni fisse iniziato 12 ore prima dell’apertura della segreteria nella sala Cola d’Amatrice che ha visto una notevole affluenza anche per i costumi riguardanti i personaggi tradizionali: Re Carnevale, Buonumor Favorito e lo “Sfrigne”. Che la giornata di ieri decretasse l’inizio del periodo carnevalesco lo ha evidenziato anche l’allestimento degli antichi lampadari in vetro, che nella mattinata sono tornati dopo tre anni di assenza a prendere il loro posto in piazza del Popolo.

L'ordinanza



Nel frattempo l’Arengo ha disposto con una precisa ordinanza i criteri della viabilità nei giorni della gara, quelli del 19 e del 21 febbraio: dalle ore 10 alle ore 21 per domenica e dalle ore 14 sino alle ore 21 per la data del Martedì Grasso. In merito è stata disposta l’interdizione della viabilità veicolare per tutti gli utenti, compresi gli autobus, nelle aree di piazza Arringo, di corso Trento e Trieste, di via XX Settembre, di piazza Roma, di via Cairoli e di via Ceci: Le interdizioni saranno attuate con il posizionamento di transennatura di chiusura munita del segnale di svolta obbligatoria a destra all’intersezione tra via Angelini e via Pretoriana, confermando la fruizione delle aree di sosta di piazza Orlini e via Angelini e sempre a destra in merito all’incrocio tra via Cairoli e via Marucci. Negli stessi giorni resteranno fruibili i capolinea degli autobus in piazza Cecco D’Ascoli, in piazza Giacomini e in viale De Gasperi.

Interdizione al traffico





In merito al pomeriggio di domenica 19 sarà disposta l’interdizione del traffico veicolare in Corso Vittorio Emanuele con obbligo di svolta per Via Porta Tufilla o procedere sino a girare verso viale de Gasperi e con facoltà di procedere anche per corso Mazzini da piazza Viola. In una tale limitazione non sono coinvolti gli autobus, i taxi e i veicoli muniti di autorizzazione per l’accesso in Z.T.L. ed A.P.U. Inoltre Il Comune ha deciso che in occasione del pomeriggio di Giovedì Grasso e delle intere giornate di domenica 19 e martedì 21 verrà disattivato il varco del “Carmine” con conseguente revoca della Z.T.L. in corso.Mazzini, valida per il solo transito. Inoltre, sempre per le due date del concorso saranno disposti i veicoli adibiti al servizio di pronto soccorso, con le ambulanze disposte in corso Mazzini, angolo Via Tito Afranio e in piazza Roma, lato sud, angolo Via Pretoriana, oltre alla presenza dei taxi in via Alighieri. Nei giorni del Carnevale in piazza Roma sarà consentito l’allestimento dei banchi per la vendita di articoli carnascialeschi e gastronomici.