ASCOLI - Inizia la settimana clou del Carnevale ascolano. Da oggi, infatti, i gruppi mascherati potranno iscriversi. La segreteria, entrerà in funzione a partire dalle 9 per le iscrizioni alle varie categorie ma già nella serata di ieri i più intrepidi hanno deciso di prendere posto per ottenere la migliore postazione.

La categoria A, ha un minimo di 10 elementi; categoria B con un minimo di 4 e un massimo di 9 elementi; categoria C, che vede un minimo di 2 persone e un massimo 3 elementi; categoria D con elementi ; singoli: categoria G con i giovani; categoria “Omnia Bona”, che prevede maschere in giro anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina e categoria “Baby”, comprendente bambini sino a 10 anni. Come tradizione, si preannuncia l’immancabile corsa alla postazione già dalle prime ore di oggi, consentendo ai partecipanti di poter fissare le 11 sedi dislocate in vari punti del centro, piazza del Popolo esclusa.

Le postazioni saranno a disposizione dei gruppi in concorso che li richiederanno, la cui scelta avverrà in base all’ordine di iscrizione: cinque saranno disposte in piazza Arringo, una è fissata in piazza Roma, due sono previste in piazza della Verdura, una in via Ceci, una sarà disponibile in Largo Crivelli e una sarà allestita in corso Mazzini.

La sede che ospita la segreteria per effettuare l’iscrizione al concorso è la Sala Cola d’Amatrice, che si affaccia sul chiostro di San Francesco e ospita i costumi di Re Carnevale e dei personaggi storici di “Buonumor Favorito” e di “Lu Sfrigne”.

Da oggi fino al 18 febbraio, attraverso il lavoro effettuato dalla segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli da Luigia Rossi Brunori e Daniela Matalucci partiranno dunque le iscrizioni per il concorso dei gruppi mascherati, con orario di apertura che va dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, mentre sabato 18 è prevista fino alle ore 12,30. Per potersi iscrivere, i gruppi dovranno consegnare alla segreteria una copia di un documento di identità e un documento di liberatoria per ciascun componente coinvolto nella mascherata presentata, appositamente compilato e firmato.