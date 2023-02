FANO - Avranno negli occhi ancora l’immagine dell’universo descritta ieri dall’astronauta Paolo Nespoli i numerosi fanesi che hanno assistito ieri alla sua conferenza e che parteciperanno oggi alla seconda domenica di carnevale: un universo che si intona con il tema dedicato dalla Carnevalesca alla manifestazione di quest’anno: “Spazio all’arte”, dove spazio non assume solo il significato di consentire all’arte di dare un’impronta di sé al carnevale, ma di allargarne gli orizzonti fino a salire alle stelle.

Il patrocinio dell’Asi

E Paolo Nespoli più vicino di tutti noi alle stelle c’è arrivato davvero quando ha partecipato a ben tre missioni nello spazio: nel 2007, a cavallo tra il 2010 e il 2011 e nel 2017. Accanto a lui ieri è intervenuto in un incontro che si è svolto nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano l’artista visionario Michelangelo Pistoletto, un connubio questo che ha dato l’occasione a quest’ultimo di disegnare il logo della terza missione a cui ha partecipato Nespoli, ritraendo il simbolo “dell’infinito ampliato” con al centro la raffigurazione della Terra fiancheggiata dai simboli del Dna, segno di vita e del libro come riferimento alla cultura. In sostanza un connubio tra arte e scienza che riferito al nostro carnevale si compendia nell’estro creativo dei maestri carristi e l’impiego di nuove tecnologie.

Non di rado l’immaginazione dell’artista anticipa le conquiste della scienza. La presenza dei due personaggi, ciascuno un leader nel suo campo, ha attirato un folto pubblico all’incontro di ieri nella sede della Fondazione. Peccato che la presenza dei due ospiti alla sfilata dei carri allegorici di oggi sia stata annullata; rimane comunque il patrocinio dell’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana che ha attribuito un valore aggiunto all’evento fanese.

La tradizione degli anni ‘50

Poco dopo questo evento in cui cultura e curiosità si sono vicendevolmente alternate, il carnevale ieri ha ripreso la sua immagine tradizionale con la Notte dei colori, ovvero con la sfilata dei carri all’interno del centro storico, come avveniva prima degli anni ’50, quando il corteo mascherato si svolgeva nel corso cittadino. Una sfilata minore, rispetto a quella che si rinnova oggi sul circuito di viale Gramsci, ma non meno suggestiva. E’ la seconda volta che l’ente Carnevalesca ripropone questa iniziativa, ma non ha destato meno emozione della prima. Sì, sono sfilati, per ovvie ragioni di dimensioni, carri di seconda categoria, ma l’atmosfera della parte più antica della città che li ha avvolti, insieme alla Musica Arabita e alle mascherate, è apparsa inimitabile e non è mancato nemmeno il getto, mentre in piazza Venti Settembre si è svolto il live set della special guest Dario Rossi, oltre al Carnage Collective showcase.

Una vigila appropriata per il programma del carnevale che annuncia diverse iniziative: alle 9.15 parte dal Pincio la pedalata in maschera organizzata da ForBici fino a Pesaro, alle 10 al via dalla tensostruttura del Lido il Carnevale in sup che approderà alla darsena verso le 12; sempre alle 10 inizia in viale Gramsci il Canevale dei bambini, per lasciare il posto alle 15 alla seconda grande sfilata dei carri allegorici del carnevale di Fano.