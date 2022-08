Ragazzino trovato con hashish e coltello, scattano le manette. Arrestato anche un 50enne

ASCOLI - Prosegue l'attività di contrasto dei Carabinieri allo spaccio di droga ad Ascoli ed a San Benedetto del Tronto dove, negli ultimi giorni, sono stati effettuati due arresti per detenzione ai fini di spaccio di hashish. A San Benedetto del Tronto, un giovanissimo, sconosciuto alle Forze dell'Ordine, è stato trovato in possesso di 58 grammi di hashish nonché di un coltello a serramanico mentre ad Ascoli Piceno, un 50enne pregiudicato è stato trovato in possesso di una dose di hashish.

In questo caso, è stato l'atteggiamento dell'uomo che ha destato sospetto tanto da spingere i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare nella sua abitazione dove sono stati trovati 70 grammi di droga, bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ascolana che, a breve, potrà ascoltare la versione dei fatti di entrambi gli arrestati.