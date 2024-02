ASCOLI Sono ancora tanti i cantieri che costellano e, in qualche caso, ingabbiano le infrastrutture picene, considerando soprattutto le gravi ferite provocate dal sisma del 2016. E, vista anche la consistenza degli interventi, la maggior parte di essi è in ritardo nella tabella di marcia. Solo facendo riferimento alla Salaria – dove il terremoto ha inferto un durissimo colpo anche ai collegamenti stradali – e ad altre due arterie principali come il raccordo autostradale Ascoli-Mare e la Piceno aprutina, in base ai dati ufficiali del sito dell’Anas, si arriva a ben 62 cantieri aperti per lavori in corso, di cui 10 ancora nei termini, 45 con ridefinizione delle date di ultimazione e 7 che risultano sospesi. Tra cui il maxi intervento da 70 milioni in corso per il primo lotto (secondo stralcio) del tratto Trisungo-Acquasanta, con data di ultimazione prevista per il 30 novembre 2024. Complessivamente, una mole molto consistente di lavori in corso in un territorio che si trova ancora in difficoltà.

Il gran cantiere Salaria

La Statale Salaria, ovvero l’arteria che dovrebbe spalancare le porte al territorio piceno per raggiungere la capitale e il versante tirrenico, è ancora, a tutti gli effetti, un grande cantiere aperto. Spulciando i dati che sono stati resi disponibili dall’Anas, sono ben 57 gli interventi avviati e in corso (o temporaneamente sospesi). Tra questi, 10 risultano essere ancora nei termini previsti per la conclusione, 6 che vengono indicati come sospesi e 41 per i quali si sono allungati i tempi e le date di conclusione sono in fase di ridefinizione. Per quanto riguarda i cantieri che sono ancora nei tempi, c’è l’opera più importante attualmente in corso ovvero la riqualificazione del tratto Trisungo-Acquasanta (primo lotto, secondo stralcio) che è giunta al 46,20% di avanzamento dei lavori e con ultimazione prevista per la data del 30 novembre 2024. Sono in corso anche dei lavori straordinari al km 144.958 (la conclusione è prevista per il 4 agosto 2024); la mitigazione del rumore al km 180+500 (l’ultimazione è prevista per il 9 giugno 2024); il ripristino paramassi al km 12+200 (ultimazione prevista il 23 aprile 2024) e l’intervento importante sulla strada provinciale Nursina per Forca Canapine (ultimazione prevista il prossimo 28 marzo).

Le altre strade

Per quanto riguarda il raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, c’è un intervento per la riqualificazione dei cavalcavia presenti che è arrivato praticamente a completamento (100%), ma risulta sospeso alla data del 29 luglio 2022. Ci sono, poi, sempre sul raccordo, altri tre interventi con conclusione in corso di ridefinizione: l’adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico dal km 179+500 a 181+600 e dal km 0 a 8+800; altro adeguamento delle barriere dal km 12+525 a 22+100 e il completamento della ripavimentazione drenante oltre alle rampe dello svincolo di Monteprandone e altri lavori (arrivato al 99,36%). Infine, slitta la conclusione dei lavori sulla Piceno Aprutina (al 98,71% di avanzamento) per la pavimentazione dal km 9+420 e 11+200.