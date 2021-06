Bimba di 4 anni cade e batte la testa, ricoverata in eliambulanza a Torrette

ASCOLI - Una bimba di quattro anni è ricoverata a Torrette ed è in gravi condizioni. La piccola è caduta ed ha battuto la testa. All'inizio sembrava che le sue condizioni di salute non fossero gravissime, poichè la piccola era vigile, ma gli operatori sanitari intervenuti sul posto hanno giustamente disposto l'immediato ricovero in eliambulanza a Torrette dove ora è ricoverata e intubata. In serata la piccola è stata accompagnata dai genitori al Pronto soccorso dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli, dove sono state valutate le sue condizioni. In conseguenza di un peggioramento del trauma subito, è stato ritenuto necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona con l'eliambulanza «Icaro» del 118.

