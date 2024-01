ASCOLI La tecnologia fa le bizze e alcuni automobilisti in possesso di regolare permesso per l’accesso alle zone a traffico limitato si sono ritrovati beffati e multati. Un disguido, poi risolto, legato ai varchi elettronici attualmente in funzione in centro con un problema tecnico di registrazione dei dati, trasmessi regolarmente dalla Saba, che ha impedito di abbinare le autorizzazioni concesse alle targhe delle vetture in transito.

In pratica, non essendo andato in porto l’aggiornamento della banca dati legata ai varchi attivi in città, alcuni cittadini titolari di permesso (o con permesso provvisorio) non sono stati “riconosciuti” dal sistema e, di conseguenza, è scattata in automatico la procedura per le contravvenzioni. Il che significa che alcuni residenti o autorizzati, perfettamente in regola, si sono visti recapitare a casa multe relative all’accesso in Ztl senza permesso e immediatamente hanno segnalato la cosa ai vigili. Un inghippo che è stato, poi, prontamente risolto – anche attraverso il comando di polizia locale – con la verifica del problema e la conseguente procedura di annullamento delle sanzioni in questione. Caso risolto, dunque, e autorizzazioni reinserite nel sistema di controllo degli accessi, in attesa che si proceda con la sostituzione dei varchi attuali con quelli tecnologicamente avanzati già noleggiati dall’Arengo.

Verso i nuovi varchi

Risolto l’inconveniente legato al mancato aggiornamento dei dati, ora l’Arengo si prepara alla sostituzione di tutti i varchi elettronici attuali con quelli di nuova generazione già in deposito. Un’operazione prevista a conclusione dei lavori su corso Trieste e, quindi, considerando che si intende riaprire il corso per intero al transito pedonale per il prossimo Carnevale e che nel frattempo si completeranno i marciapiedi, presumibilmente si potrebbero attivare gli “occhi” elettronici a controllo delle Ztl già da marzo. Con il nuovo sistema i varchi saranno sei, tra cui quello nuovo che sarà sistemato in piazza Roma per consentire l’accesso serale per tutti su corso Trieste fino alle 20 e poi limitando dalle 20 fino alle 7 della mattina seguente nei giorni feriali solo a residenti e autorizzati per aiutarli a reperire un posteggio con maggiore facilità. La domenica, invece, potranno transitare e sostare esclusivamente residenti e autorizzati. Si procederà, dunque, allo spostamento in piazza Roma del varco posto in corso Mazzini (intersezione con corso Trieste) non più necessario, nonché allo spostamento all’intersezione tra corso Mazzini e via Afranio dell’attuale varco in via Bonaccorsi.

Permessi e rinnovi

Intanto, è già stata avviata, con le prime richieste inoltrate al gestore, la fase del rinnovo degli attuali permessi per residenti e autorizzati per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato, sia in centro storico che nel quartiere di Campo Parignano. Si tratta di circa 5mila permessi da rinnovare e, quindi, è cominciata seppur lentamente la “processione” verso gli uffici della Saba situati all’interno del parcheggio coperto di Porta Torricella. Il rinnovo dei permessi sarà possibile entro e non oltre il prossimo 29 febbraio.