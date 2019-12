La denuncia delle Sardine: «Babbo Natale fascista». In strada un fantoccio con un braccio teso scatena la polemica

LEGGI ANCHE:

ASCOLI - Uncon il braccio teso e una sciarpa bianconera al collo. Accade ad, già nell'occhio del ciclone per una cena commemorativa dellasvoltasi ad Acquasanta lo scorso 22 ottobre. Il fantoccio è stato appeso in una via del quartiere di Porta Maggiore e ha suscitato il commento di Ilaria Chiovini, coordinatrice delle Sardine del Piceno che ha pubblicato una foto e un commento sulla propria pagina Facebook. «Questo è quello che accade ad Ascoli - osserva Chiovini -. Poteva succedere ovunque, e invece proprio qui. Nella città in cui le rievocazioni fasciste sono goliardate e parlarne è uno spreco di tempo, in cui la parola fascismo è ormai folklore e gli ascolani ne hanno le tasche piene di queste chiacchiere. Nella città in cui succede tutto questo - prosegue la coordinatrice delle Sardine del Piceno - ma poi si vota la cittadinanza onoraria alla Segre, forse per lavarsi la coscienza? Comunque pupazzo è chi il pupazzo fa. Questo mi sembra decisamente l'emblema».