ASCOLI - Avvocatura in lutto in città per la prematura scomparsa di Domenico Pignoloni, di Borgo Solestà, morto a soli 40 anni. Il giovane avvocato, che da quanto si apprende già da qualche tempo aveva manifestato dei problemi di salute, avrebbe accusato un malore improvviso che si è dimostrato fatale. Erano da poco prima delle 13 quando Pignoloni che si trovava nella sua abitazione si sarebbe sentito male.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Mercatino Conca, esce a fumare una sigaretta e il cane l'azzanna alla testa: Gianna Canova muore davanti al marito: «Morsi ovunque». Il sindaco: «Scena straziante»



I soccorsi



Immediatamente sono stati richiesti i soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza con il personale sanitario a bordo che si è reso subito conto della gravità della situazione. Purtroppo ogni tentativo di strapparlo alla morte si è dimostrato vano e il suo cuore, poco dopo, ha cessato di battere. Esperto in diritto bancario, prima di problemi di salute, si era trasferito a Milano dove svolgeva la sua professione. Domenico Pignoloni lascia la moglie Eliana Quintili e la figlia. Una morte prematura che ha gettato nella disperazione anche la madre Loredana, il fratello Matteo e la nonna Oliva e tutti i suoi familiari che oggi lo piangono. La notizia della sua morte ha suscitato profondo sconcerto in quanti lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti umani e professionali.



Il cordoglio



In tanti, per tutta la giornata di ieri, hanno voluto partecipare al lutto che ha colpito i familiari di Domenico Pignoloni e si sono recati alla camera ardente che è stata allestita presso la Cappella della Resurrezione dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per dare un ultimo saluto a Domenico. Tanti anche i post sui social da parte di amici e colleghi che hanno voluto ricordare un giovane papà e un avvocato capace strappato alla vita troppo presto. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, alle 15,30, nella chiesa di San Giacomo della Marca a Borgo Solestà.