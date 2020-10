Il Comune assume: dieci concorsi per 25 posti e più di 2mila domande. preselezioni all'Auditorium

ASCOLI - Dopo il lockdown e nonostante il trend di crescita dei nuovi casi positivi nel Piceno, l’Arengo ora tira dritto con i concorsi pubblici per sbloccare 25 assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in diversi settori comunali.

Ed ora, definiti gli elenchi delle domande ammesse ad un totale di 10 procedure concorsuali, complessivamente 2.176 considerando che ci sono candidati che hanno presentato più di una domanda, l’Arengo procederà con le preselezioni, organizzandosi al meglio per il rispetto dei protocolli Covid.



Preselezioni che si svolgeranno - con mascherine, igienizzazioni sul posto e distanziamento - all’auditorium Montevecchi, nella zona universitaria, dal 19 ottobre fino al 23 ottobre per tutti i bandi di concorso. Qualora nel corso delle prove qualche candidato mostrasse sintomi di possibile contagio Covid, verrà misurata la temperatura e se necessario verrà escluso dalla prova.

I concorsi al via

Sono 10, in totale, le procedure concorsuali che ora l’Arengo, dopo aver ammesso ben 2.176 domande di partecipazioni, avvierà nei prossimi giorni con le preselezioni. Ma entriamo nel dettaglio dei bandi. Per il profilo A, che prevede l’assunzione di 4 agenti polizia municipale a tempo pieno e indeterminato, sono 229 gli ammessi e c’è un solo escluso per una domanda fuori termine. Per il profilo B, per l’assunzione di 2 operai generici addetti alla guida di mezzi pesanti, a tempo pieno e indeterminato (categoria B1), 108 sono gli ammessi e 3 gli esclusi. Per il profilo C, per l’assunzione di 3 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato (categoria D1), 166 ammessi e nessun escluso. Per il profilo D, per l’assunzione di 4 istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato (categoria C1), ben 708 ammessi e 13 esclusi. Per il profilo E, per l’assunzione di 2 collaboratori di farmacia di cui uno part-time 75 % e uno a tempo pieno e indeterminato (categoria D1), sono 53 gli ammessi. Altro bando, per il profilo F, relativo all’assunzione di 1 istruttore informatico a tempo pieno e indeterminato (categoria C1), sono 58 gli ammessi. Per il profilo G1, per l’assunzione di 2 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato (categoria D1), 471 ammessi con 2 esclusi. Per il profilo G2 per assumere 1 istruttore direttivo amministrativo esperto culturale a tempo pieno e indeterminato (categoria D1), gli ammessi sono 187. Per il profilo G3, per assumere 1 istruttore direttivo amministrativo part-time 66,66% (categoria D1) collaboratore amministrazione sociale, 37 ammessi. Infine, per il profilo Sisma, per l’assunzione di 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e determinato (categoria D1) sono 147 gli ammessi.

Le preselezioni

Le preselezioni, come detto, si svolgeranno all’auditorium Montevecchi. Si comincerà lunedì 19 (alle 8,30 profilo E, alle 13 profilo B e alle 17 profilo C). Poi martedì 20 (dalle 8,30 per il profilo G1 diviso in tre blocchi), mercoledì 21 (alle 8,30 profilo A e dalle 13 profilo D in due blocchi), giovedì 22 (alle 8,30 e alle 13 profilo D in due blocchi, alle 17 profilo G2) e venerdì 23 (alle 8,30 profilo Sisma e alle 13 profilo F). L’8 ottobre verranno pubblicate le date per le successive prove scritte.

