Vince centomila euro al Superenalotto in un bar sulla Salaria ma non se ne accorge e non ritira il premio

ACQUASANTA - Acquista in un bar sulla strada Salaria un biglietto del SuperEnalotto, vince centomila euro ma non se ne accorge e non ritira il premio. Può accadere che un giorno, grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”, ti ritrovi ad aver vinto 100 mila euro. Così è stato per molte persone, anche se qualcuno ancora non se ne è accorto. Dei 100 premi da 100.000 euro assegnati durante il concorso n. 76 di sabato 26 giugno grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Estate 100x100”, infatti, sono 8 i premi non ancora riscossi, fra cui quello acquistato al Punto Vendita Sisal Tabaccheria in via Salaria 184 ad Acquasanta Terme.

