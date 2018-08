Cade e batte la testa: ragazza di 23 anni d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASANTA - È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette la giovane ascolana di 23 anni che ieri mattina è caduta per alcuni metri durante un’escursione tra le gole del Garrafo ad Acquasanta. La ragazza ha sbattuto violentemente il capo riportando un serio trauma cranico che ne hanno consigliato il trasferimento in elicottero al nosocomio dorico. Le sue condizioni vengono definite gravi e le prossime 48 ore sono definite decisive per la definizione del quadro clinico.