ANCONA Prima campanella oggi per tutte le scuole cittadine, compresi gli 8.124 studenti degli istituti scolastici le cui strutture sono di competenza comunale. Il sindaco Daniele Silvetti, accompagnato dall’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, incontrerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado Conero e porteranno un saluto ai remigini della scuola primaria Conero. A seguire visita alle scuole Leopardi e Antognini di via Veneto. L’assessore Andreoli proseguirà la visita negli istituti comprensivi Novelli-Natalucci e Scocchera.

L’assessore alla manutenzione del verde pubblico, Daniele Berardinelli visiterà il plesso Pinocchio-Montesicuro mentre l’assessore ai Lavori Pubblici saluterà studenti e personale docente al plesso Grazie Tavernelle. L’assessore alle politiche per la casa e terzo settore, Orlanda Latini si recherà al plesso Quartieri Nuovi. L’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini porterà il saluto dell’amministrazione comunale al plesso Cittadella Margherita Hack mentre l’assessore Marco Battino incontrerà studenti e personale docente al plesso Ancona Nord. Il plesso Posatora Piano Archi sarà visitato dall’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio.



I servizi

Novità arrivano dal trasporto scolastico per il quale l’attività di organizzazione e ottimizzazione del servizio permetterà di coprire integralmente il trasporto andata e ritorno, dalla scuola media presso la Montagnola fino alle scuole Falcone. Questa operazione di ottimizzazione ha anche prodotto un risparmio di circa 75mila euro per le casse comunali. Durante l’anno scolastico dovrebbero entrare in servizio almeno due (da 30 e da 42 posti) dei cinque pulmini elettrici acquistati tramite fondi ministeriali che verranno consegnati dalla ditta che si è aggiudicata la gara. Gli iscritti sinora al servizio sono 565 ma le iscrizioni sono state riaperte nei giorni scorsi per le linee di trasporto già attivate. A questi si aggiungono quasi 210 studenti del trasporto scolastico straordinario per le scuole trasferite per via del sisma.

Il servizio di ristorazione scolastica, che avrà inizio il 18 settembre, è fornito a tutte le scuole d’infanzia e primarie a tempo pieno del Comune di Ancona e alle scuole primarie a Tempo Prolungato che ne fanno richiesta. Per le scuole d’infanzia, in totale 31 plessi, è distribuita sia la merenda che il pranzo; per le scuole primarie a tempo pieno, in totale 10 plessi, è distribuito solo il pranzo, la merenda è fornita dalle famiglie.

Per le scuole a Tempo Prolungato, per l’anno scolastico 2023/24 l’attivazione è stata richiesta da 9 plessi: Collodi, Antognini, Pietralacroce, Falcone, De Amicis, Maggini, Anna Frank, Mercantini e Conero. Al 29 agosto 2023 le iscrizioni alla merenda e al pranzo erano 3076. Le tariffe sono le stesse degli anni precedenti e sono previste riduzione per gli utenti con Isee fino a 45.000 euro e per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto alla mensa scolastica.