ANCONA - Et voilà: il danno è servito. Quanto tempo è passato dal completamento del restyling degli Archi? Neanche 4 mesi (pavimentazione inclusa). Ma il vandalo innamorato non si è fatto attendere. Armato di bomboletta spray di colore blu, ha vergato una dedica su una delle colonne del porticato di via Marconi che, dopo decenni di incuria, la precedente amministrazione aveva finalmente ripulito.

Il messaggio

“Sara ti amo”, ha scritto il writer in un palpito d’amore, scambiando il candido marmo per una lavagna. Chissà se con questa bravata lo spasimante ha fatto breccia nel cuore della ragazza di cui si è invaghito. Di sicuro ha scatenato l’ira dei residenti. Qualcuno ha pensato bene di rispondergli, appiccicando un foglietto accanto alla sua scritta. «Spero tanto che Sara sia più intelligente di te che hai sporcato gli Archi», è il messaggio indirizzato al misterioso graffitaro romanticone. Chissà ora quanto ci vorrà per rimuovere quella scritta, dopo che il Comune ha impiegato oltre tre anni per smacchiare tutti i portici, in un percorso a ostacoli tra difficoltà a bizzeffe legate al decreto Milleproroghe, alla pandemia e alla bolla edilizia. Tutti tranne quelli che afferiscono ad un condominio, i cui inquilini hanno tentato (senza successo) di aderire al superbonus 110%.

E il risultato è che un tratto degli Archi è ancora ricoperto di graffiti obbrobriosi: un pugno nell’occhio rispetto al resto del porticato. Il timore è che degrado porti degrado. Non a caso, la dedica d’amore è stata realizzata nella stessa colonna che qualche altro teppista, in maniera leggermente più discreta, aveva imbrattato con un pennarello nero. La speranza è che non si compaiano altri graffiti per l’effetto emulazione.

L’autore dell’epigrafe sentimentale resterà con molta probabilità impunito. Agli Archi, intanto, proseguono i lavori per la realizzazione della palazzina di Borgo Pio, dove sorgeranno 6 appartamenti di edilizia popolare, targati Erap, ArchiLab e palestra: il cantiere, però, è in ritardo di due anni. E resta tutto da decifrare il futuro della pista ciclabile che doveva essere spostata da un lato all’altro di via Marconi, ma il progetto ora è in stand-by perché la nuova Amministrazione potrebbe rivederlo.