ANCONA - Scrive una dedica d'amore sulla stele del Passetto: preso con la penna ancora in mano e denunciato. È accaduto nella notte, quando l'attenzione dell'equipaggio di una Volante della Polizia è stata attirata da alcuni giovani che ascoltavano musica a tutto volume nelle vicinanze del Monumento ai Caduti.

Allerta meteo senza tregua: sulle Marche ancora temporali per il terzo giorno di fila

I poliziotti hanno poi notato un ragazzo che, insieme a due ragazze, saliva la scalinata, estraeva una penna dalle tasche e cominciava a scrivere sulla stele del monumento. Lo hanno subito bloccato mentre scriveva una dedica amorosa. Lui, un 22enne polacco con precedenti, ha provato giustificarsi, come le due ragazze 19enni, dicendo di saperere dell'importanza del monumento, ma la scusa non gli ha risparmiato una denuncia per il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici.