Ubriaco insulta l’autista del bus: diciannovenne multato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ubriaco insulta il conducente di un autobus a noleggio e prende a calci la portiera. E’ accaduto domenica mattina in via Fiorini. I carabinieri hanno portato in caserma il 19enne marocchino residente a Pesaro che, senza biglietto, pretendeva di salire sul bus. Il giovane aveva un tasso di 1,38 grammi per litro di alcol nel sangue ed è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Multa di 102 euro. Il conducente del mezzo non ha al momento sporto denuncia. Si tratta dell’unico intervento tra sabato sera e la domenica mattina per i carabinieri in via Fiorini nei pressi del Mamamia, dove sono stati effettuati controlli preventivi. Nessuna lite si è verificata e nemmeno ubriachi da soccorrere.