Truffa telefonica, via sms e con un link: donna raggirata per 10mila euro da un campano (denunciato)

SENIGALLIA I carabinieri di Senigallia, al termine di un’articolata attività di indagine, hanno denunciato un 21enne di origini campane, che nei giorni scorsi si è reso autore di una truffa ai danni di una donna di 55 anni residente nella zona di Senigallia.

La trappola online

Dopo aver contattato telefonicamente la vittima, facendole credere di essere stata vittima di un tentativo di truffa on-line, le inviava un sms contenente un link, con il pretesto di bloccare l’operazione anomala che interessava il suo conto corrente postale. Raggirandola con vari pretesti riusciva poi a indurre la donna, ormai caduta nella trappola, ad emettere un bonifico di oltre euro 10mila euro indirizzato sul conto corrente del truffatore. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se in tali operazioni sono state coinvolte altre persone.