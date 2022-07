SERRA DE’ CONTI - «Voglio assolutamente quelle scarpe». Quando a dirlo è Renato Zero, impossibile non accontentarlo. Gliele ha consegnate direttamente a mano nella sua villa di Porto Santo Stefano, nell’Argentario. l’imprenditrice Nenella Impiglia. Martedì proprio lei ha pubblicato sui social uno scatto che la ritraeva insieme al noto cantante e in molti si sono chiesti se lui l’avesse raggiunta.

I parenti a Senigallia

Renato Zero ha infatti dei parenti nell’hinterland senigalliese e già in passato era venuto. «Sono andata io da lui nella sua villa di Porto Santo Stefano – chiarisce l’imprenditrice –, è stato tutto molto casuale perché mi ha chiamata dopo aver visto un paio di nostre sneakers RBRSL indossate da Dardust e mi ha detto che le voleva anche lui». Il famoso artista non ha voluto che gliele spedisse ma l’ha invitata a trascorrere qualche giorno nella sua villa in toscana, sul Monte Argentario. Lei ha accettato e gliele ha consegnate di persona. Il cantante ha ricambiato con un gesto affettuoso, appunto invitandola.

L'amicizia

Tra i due c’è una amicizia di vecchia data, che dura da oltre vent’anni, e Renato Zero è uno storico estimatore delle calzature di Nenella. Conosce bene la qualità delle calzature marchigiane. Tutto è scaturito, quindi, dopo che Renato Zero ha incontrato il musicista Dardust, anche lui marchigiano ma di Ascoli Piceno, rimanendo affascinato dalle calzature che indossava. Troppo belle, le voleva anche lui. Gli ha chiesto dove le avesse comprate e lui gli ha risposto che erano del marchio RBRSL. Della sua amica Nella Impiglia quindi che ha subito chiamato. Adesso anche lui ha le sneakers realizzate in gomma riciclata. Non solo un prodotto di classe, come tutti ciò che l’imprenditrice e la sua famiglia realizzano, ma anche ecologico con un grande rispetto per l’ambiente, il che le rende ancora più speciali. L’intuizione di riciclare la gomma per le sneakers ecologiche è stata della sua creatrice, la figlia Valentina Curzi.