SENIGALLIA - Un gruppetto di ragazzini, con una scorta di birra al seguito, si è intrufolato una sera dentro un’imbarcazione ormeggiata al porto. Ad accorgersi sono stati i vicini di barca, che li hanno visti salire e dire che sarebbero andati a bere la birra lì dentro e a fare festa.

Preoccupati per quello che da ubriachi i ragazzini, pare tutti minorenni, avrebbero potuto fare, immediatamente hanno avvisato la guardia giurata e il gruppetto s’è dileguato. Da alcune settimane è attivo al porto un servizio con una guardia giurata che, la sera e la notte, gira tra le darsene, proprio per controllare che nessuno entri nelle barche, come è accaduto nelle scorse settimane. In quel caso avevano provocato molti danni dopo aver cucinato e bivaccato dentro uno yacht.

Episodi di furti e atti vandalici non si sono più verificati da quando è presente il servizio di controllo, che i diportisti hanno voluto e stanno apprezzando perché ormai diventato indispensabile, per evitare brutte sorprese. In passato erano accaduti invece dei furti sulle imbarcazioni. Sono state inoltre riattivate tutte le telecamere, quindi eventuali incursioni, anche notturne, non sfuggirebbero all’occhio elettronico.