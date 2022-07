SENIGALLIA - Un cognato ingombrante che si è piazzato in casa stravolgendo gli equilibri di una famiglia, un 77enne sorpreso dalla moglie a chattare online con un’altra donna e una lite tra fidanzati, che ha finito per coinvolgere tutta la famiglia, dove sono volati schiaffi e piatti. Tutti feriti ma si tratta solo di escoriazioni. Sono tre liti domestiche che hanno visto l’intervento della polizia negli ultimi giorni per riportare la calma. Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, volti a contrastare la criminalità diffusa, anche in questi ultimi giorni il personale del Commissariato, diretto dal vicequestore Agostino Maurizio Licari, è intervenuto per numerose richieste arrivate alla linea di emergenza, con un incremento dell’indice di conflittualità anche nell’ambito familiare.

L’allarme



Per esempio, nell’immediata periferia di Senigallia, un 19enne è stato protagonista di un’animata discussione familiare finita con qualche escoriazione per gli intervenuti. Il personale del Commissariato, impegnato nel servizio di Volante, appena arrivato ha preso atto che il giovane lamentava di essere seguito dal fratello della propria ragazza, che manifestava intenzioni aggressive dopo un litigio avvenuto poco prima proprio a casa della fidanzata. In realtà i poliziotti hanno acclarato che il litigio era avvenuto per futili motivi tra i due fidanzati senigalliesi e che il fratello della ragazza, 27enne, era intervenuto per dirimere la disputa amorosa cercando di allontanare da casa il diciannovenne. La lite, poi continuata nel cortile dell’abitazione, ha coinvolto anche la madre della ragazza che, a sua volta, intendeva separare i contendenti. Il diverbio è terminato con lievi escoriazioni per tutti i partecipanti e qualche suppellettile infranto. Le parti si sono riservate di adire alle vie legali.

I litigi

Un altro intervento in città ha evidenziato un acceso litigio tra una moglie 40enne e un marito 45enne di una famiglia con tre figli minori. Il motivo della conflittualità era dovuto alla presenza di un ospite non gradito, individuato nel fratello di lui che, da qualche giorno, abitava con loro creando non pochi problemi di sostenibilità della convivenza. Infine in una frazione il personale della Squadra Volante è intervento per una lite tra coniugi. Lei 79enne sospettava che il marito, 77enne, avesse una relazione extraconiugale con una donna conosciuta online e con la quale li avrebbe sorpresi mentre chattavano. Naturalmente lui ha negato ogni addebito. Dopo aver riportato la calma tra i due, gli operatori hanno consigliato loro di trovare una soluzione di convivenza accettabile o di rivolgersi ad un consulente matrimoniale.