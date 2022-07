Malore choc alla guida per il super caldo, sbanda e finisce contro un muro: l'automobilista portato all'ospedale dall'eliambulanza

TRECASTELLI – Paura in tarda mattinata per un incidente avvenuto in via Maestri del Lavoro, all'incrocio con la Corinaldese, nel territorio di Ripe: un uomo è uscito di strada a seguito di un malore alla guida, riconducibile probabilmente al gran caldo. L'auto ha sbandato, è finita nel prato e poi contro un muro. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 insieme ai vigili del fuoco di Senigallia. L'automobilista era cosciente, ma sotto choc. Viste le sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Torrette. Sul posto, per le indagini, la polizia locale.