Si apparta per un bisognino ma precipita nel dirupo: anziano all'ospedale

TRECASTELLI - Un anziano si è addentrato ieri nel canneto, scambiandolo per una toilette. Non si è accorto però che ad un tratto c’era uno strapiombo, ben coperto dalla vegetazione, ed è caduto di sotto. L’infortunio si è verificato verso le 11.30 in via Montignano a Monterado di Trecastelli. Quasi al confine con il Comune di Senigallia. Via Montignano è il proseguimento della Strada Bruciata che, nel territorio di Trecastelli, cambia nome.

Nel lato esposto verso nord c’è una fitta vegetazione, fatta di canne e rovi di cui il pensionato ignorava la pericolosità. L’83enne ha accostato l’auto ed è sceso per espletare un bisogno fisiologico. Si è però addentrato troppo per appartarsi e sfuggire ad occhi indiscreti. Camminando ha messo un piede nel vuoto ed è finito di sotto. Ha perso l’equilibrio ed è volato facendo un volo di un paio metri. Sono stati alcuni ciclisti di passaggio a notare la macchina ferma in un posto insolito. Scorgendosi, l’hanno intravisto ma era troppo pericoloso raggiungerlo.

Appena appreso cos’era successo, hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza ma i sanitari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo. Nel frattempo è sopraggiunta anche l’eliambulanza perché i soccorritori temevano, anche in considerazione dell’età avanzata, che l’uomo potesse aver riportato ferite gravi. Era precipitato da un’altezza di circa due metri. I vigili del fuoco hanno valutato la situazione e non hanno ritenuto opportuno calarsi, bensì scendere dal campo e farlo passare da lì per evitare di muoverlo troppo, visto che non sapevano la gravità delle ferite riportate. E' stato portato al Pronto socorso in codice giallo.

