Travolta da un'auto guidata da un 90enne Donna in condizioni disperate a Torrette

JESI - Investita da una Fiat 500 condotta da un uomo di 90 anni, in gravissime condizioni una donna senza documenti sui 55-60 anni. L'incidente poco prima delle 18,30 in via Cartiere Vecchie proprio davanti al supermercato Lidl. La donna è stata soccorsa dal 118 e dalla Croce Verde di Jesi e ha perso conoscenza durante il percorso per arrivare all'ospedale di Torrette dove è stata portata con un codice di massima gravità.