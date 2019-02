Stroncato da un malore vicino a casa mentre passeggia: aveva 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Si è accasciato sul marciapiede poco distante da casa. Per oltre mezz’ora i sanitari hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. La vittima è un residente di via Mazzini, dove è avvenuto il decesso poco dopo le 20. L’uomo, M. B., stava camminando sul marciapiede quando ad un tratto si è accasciato dietro un’auto in sosta. I primi a notarlo cadere sono stati alcuni bambini che hanno urlato. Un anziano residente, che si trovava nei paraggi, è andato subito a vedere cosa fosse accaduto. Ha provato a soccorrere l’uomo a terra ma, capendo che la situazione era grave, ha subito chiamato il 118 chiedendo un intervento urgente. Sul posto è arrivata un’ambulanza. I sanitari hanno iniziato a rianimare l’uomo ben oltre il tempo previsto dalla prassi. Tutto vano purtroppo. Una volta constatato il decesso hanno chiamato i carabinieri, arrivati da Senigallia con una pattuglia del radiomobile. Ai militari è spettato l’ingrato compito di rintracciare i familiari per informarli della tragedia che si era appena consumata in strada. Una morte per cause naturali, probabilmente un infarto.