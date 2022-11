Ancona, quando la stalker è l'ex fidanzata: speronamenti, finto profilo social e blitz in Grecia dalla mamma di lui

ANCONA - Da fidanzata a stalker pronta a tutto per riprendersi il suo ragazzo. Lei 44 anni, lui 36. Un rapporto iniziato nel 2012, a 4 anni di stalking (secondo l'accusa) fino al 2017. Parliamo di pedinamenti, inseguimenti con l'auto, speronamenti, incursioni in casa con pugni per sfondare la porta, scenate davanti agli amici, offese e un viaggio in Grecia per presentarsi alla mamma di lui come dolce metà del figlio. Lei, per lui, era una compagna saltuaria e senza vincoli. Lui, per lei, era invece un fidanzato ufficiale e non si trattava di stalking ma di gelosia quando lui, più giovane, frequentava altre donne.

Il processo

Il processo di Ancona vede ora imputata la donna. Secondo quanto ricostruito la 44enne, in una occasione, avrebbe inseguito e speronato l'auto dell'ex lungo l'Asse Nord-Sud ad Ancona. In un secondo episodio lo avrebbe inseguito e poi insultato, al porto, davanti ad altre persone. Secondo l'accusa la donna avrebbe creato un profilo social finto per insultare le altre donne che il ragazzo frequentava.