Ancona, proseguono i lavori della tribuna al Dorico e per ottobre si punta all'inaugurazione. Le foto

ANCONA Del Conero ma non solo. Proseguono spediti, infatti, anche i lavori allo stadio Dorico, ad Ancona, con i fari puntati in particolare sulla nuova tribuna coperta.

LEGGI ANCHE: Ancona, Del Conero tra la nuova Gradinata e il futuro. L'assessore Guidotti: «Sogno anche io la copertura»

L'inaugurazione

Il settore rinnovato (attualmente inagibile per i lavori), che si presenterà all'inglese, ribassato e più vicino al campo per favorirne la visuale, avrà a disposizione 868 posti e consentirà a tifosi e genitori di assistere alle partite del vivaio dell'Ancona tra cui la formazione Primavera. Secondo la tabella di marcia entro ottobre potrebbe esserci l'inaugurazione ufficiale: «Mi piacerebbe che ci fosse il nastro per quella data - ha confessato l'assessore allo sport Andrea Guidotti -. Sarebbe bello battezzare la tribuna con l'inizio della nuova stagione sportiva». La tribuna sarà dotata di tutti i servizi, compresi ovviamente quelli per i disabili, con l'ingresso degli atleti che rimarrà quello di via Damiano Chiesa.

Il terzo step

A proposito di ingresso lato viale della Vittoria, riservato agli spettatori, stanno per partire anche le operazioni legate al terzo step dei lavori, quelli inerenti al portale monumentale: «Oltre al rifacimento, creeremo un'ampia piazza per tutta la cittadinanza. Quello del Dorico è un altro percorso che ci ha reso e ci rende orgogliosi» ha concluso Guidotti. Come noto, infine, accanto al campo principale sorgeranno due campi da tennis e uno da padel al posto della ormai demolita gradinata.