SIROLO Era la vecchia Conchiglia Verde, oggi è Casacon. La nuova proposta dell’intrattenimento a Sirolo, ai piedi del Conero, dalle 19.45 di ieri ha aperto i battenti unendo tradizione e innovazione, green e ricercatezza rievocando il mitico passato anni ‘70 (quando nel locale transitavano artisti del calibro di Mina, Lucio Dalla e Gianni Morandi giusto per citare qualche nome) e proiettandosi, allo stesso tempo, al futuro. Possono essere orgogliosi gli imprenditori Carlo Boldrini e Manuela Ilari, Ceo e Cco di Pil agenzia di comunicazione milanese, e l’architetta Federica Paladini curatrice del progetto in collaborazione con Studio Solido per il risultato ottenuto dopo quattro anni di lavoro. Un periodo reso ancor più duro da tutte le lungaggini derivanti dalla pandemia. Ieri è andato in scena l’esclusivo pre-opening su invito e a numero chiuso mentre oggi l’avventura inizierà ufficialmente. Le note di Sergio Caputo, la memoria del passato e tante sorprese tutte da vivere per il pubblico di ogni età.

«Una grande emozione»

«Dopo quattro anni di lavoro e sudore proviamo una grande emozione - ha spiegato Manuela Ilari - Il giorno è arrivato, perfetto come doveva essere. La nostra proposta lega il benessere, il divertimento e il green con il rispetto dell’ambiente. Siamo molto felici». Sulla stessa linea d’onda Boldrini: «Devo ancora capire che sensazioni sto provando, fino a poco fa ero un proprietario operaio per questo locale. Passato o futuro? C’è molta storia, abbracciamo i valori ma esaltiamo la modernità. Proporremo una forma di intrattenimento nuova».

Incanto, food e wellness

La struttura è di tutto rispetto. Tecnicamente si parla di 2000 metri quadri circondati da 3600 metri di parco naturale, già considerato tra le potenziali meraviglie dell’Unesco, con il mare sullo sfondo. Rispetto dell’ambiente, come detto, ad ogni livello. Dai materiali, alla natura fino alle bottiglie sul tavolo. Cura del dettaglio, così come della proposta culinaria in aggiunta a quella musicale che varia di serata in serata. Il ristorante, che ogni martedì accoglierà lo chef stellato Vincenzo Guarino, potrà accogliere tra i duecento e cinquecento ospiti tra sala interna e esterna. La chicca è rappresentata dalle dieci wellness room dove alloggiare con tanto di vasca idromassaggio con vista. Casacon sarà sempre aperto da mezzogiorno alle due di notte. Temi che variano, aperitivi al tramonto e una live band pronta a deliziare i presenti.

Il ministro all’evento

Tra le personalità invitate all’evento di ieri sera, al quale ha presenziato anche il direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, spiccavano il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi e il governatore Francesco Acquaroli. Una tappa per ammirare le bellezze del Conero prima di recarsi ad Ancona per supportare la candidatura a sindaco, verso il ballottaggio di domenica e lunedì, del candidato di centrodestra Daniele Silvetti anche lui al vernissage in veste di presidente dell’Ente Parco del Conero.

A ora di cena ha varcato la porta d’ingresso anche il Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, testimonial della Regione. Una nuova era per la movida è iniziata, su questo non c’è alcun dubbio. E in tanti pensano che sia destinata a segnare una nuova epoca. Certo le premesse sono quelle ottimali.