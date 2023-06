SIROLO - Al Casacon di Sirolo, conferenza stampa di fine riprese - o quasi: l’ultimo ciak verrà battuto oggi - del lungometraggio “La spiaggia dei gabbiani”, prodotto dalla Guasco, e il direttore artistico di Guasco e autore del soggetto del film, Fabrizio Saracinelli, appare stanco e soddisfatto. «È stata dura ma siamo arrivati fondo. È stata dura perché il tempo non ci ha assistito durante la settimana di riprese in mare. Abbiamo avuto tre giorni di burrasca, non è stato facile girare, ci siamo riusciti grazie alla professionalità, alla bravura di tutti. Ora trascorreremo l’estate in post-produzione, per settembre dovremmo aver finito».



I complimenti



Francesco Gesualdi, capo della Marche Film Commission, si complimenta con la casa di produzione anconetana. «Guasco è una piccola realtà vitale e desiderosa di crescere, guardando fuori dal recinto marchigiano. Questo è essenziale: le imprese marchigiane del settore audiovisivo devono competere a livello nazionale, presentarsi ai bandi ministeriali e vincerli. Noi della Film Commission siamo qui per sostenerle, farle diventare meno autoreferenziali di quanto siano oggi. Perché il cinema e le serie televisive sono strumenti importantissimi di promozione del territorio. Non sono solo intrattenimento: portano ricchezza».



La parola ai sindaci



Concetto ribadito dai sindaci di Ancona (Silvetti), di Sirolo (Moschella) e di Numana (Tombolini). “La spiaggia dei gabbiani” è un film corale che mette in scena, in chiave di commedia, i conflitti e la ricerca di identità di un gruppo di amici alla soglia dei trent’anni. Si concedono una vacanza in barca a vela sulla Riviera del Conero. Dovrebbero essere giorni di risate, leggerezza, sogni: come dieci anni prima, quando andavano al liceo. Ma quella atmosfera sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti e frustrazioni e relazioni irrisolte che, di fronte alla scoperta di un intruso a bordo, finiranno per esplodere portando a galla verità sommerse. L’idea originaria di Saracinelli è stata trasformata in sceneggiatura dalla senigalliese Giulia Betti con la collaborazione del regista anconetano Claudio Pauri. Dice Betti: «Per me è fondamentale confrontarmi con il regista, cosicché ciò che scrivo coincida con la sua estetica. In un film, le idee di tutti devono fondersi». Gli attori, selezionati tra circa mille candidature in cinque mesi di casting, sono professionisti marchigiani e non. In ordine alfabetico, tutti essendo di fatto coprotagonisti: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandro Penna, Giulia Sara Salemi, Daniela Vagnozzi.



L’annuncio



La troupe è composta di under 30 che si sono in buona parte formati nei corsi di Cinema e Regia della Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, diretti dallo stesso Saracinelli. Il quale annuncia: «Il film avrà una anteprima ad Ancona e poi circuiterà nelle sale, perché la sala anche oggi resta la casa principale dei film. Dopodiché, grazie all’accordo che abbiamo stretto con Minerva Pictures, sarà reso disponibile sulle piattaforme Sky Primafila, Prime Video, Apple tv, Rakuten, I-tunes, The Film Club».