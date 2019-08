Vandali e ladri scatenati in spiaggia: nuovo furto di ombrelloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rubati due ombrelloni in uno stabilimento balneare del lungomare Mameli. Un altro raid notturno che rende ancora più preoccupante la situazione in spiaggia dove chiunque può agire indisturbato.«Quanto accaduto ai Bagni Marta l’altra notte è molto grave – sbotta Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato –, è inaccettabile trovare dei lettini sfondati da vandali che di notte ci saltano indisturbati. C’è stato poi il furto di ombrelloni al Ciarnin e anche un altro furto, questa volta sul lungomare di ponente, da un nostro associato. Hanno portato via due ombrelloni di paglia. È vero che i bagnini sono assicurati ma le assicurazioni quanto volete che paghino delle attrezzature usate? E poi tempi per acquistarne nuove in piena stagione?». Vandali o ladri cambia poco, che siano rotte o che spariscano sono sempre da ricomprare.