C’è l’ok per il primo T-red: ecco dove sarà posizionato. E anche due autovelox sulla complanare

SENIGALLIA - Due autovelox in arrivo per la bretella nord della complanare, decisi ieri dalla Giunta che ha dato il via libera anche al primo T-red, da installare nel semaforo all’incrocio tra viale IV Novembre e viale Mercantini.

«Dovevamo solo esprimere un parere sulla proposta formulata dalla polizia locale – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, l’abbiamo dato intanto per il primo T-red. Il secondo, previsto tra via Cilea e via Sanzio, arriverà in Giunta nelle prossime sedute». Si tratta di telecamere posizionate sul semaforo che rileveranno il passaggio con il rosso.

Per quanto riguarda la complanare, la proposta della polizia locale riguardava l’acquisto di tutor, come quelli presenti in autostrada, per entrambe le bretelle. «Abbiamo scelto di installare due autovelox – prosegue il sindaco – solo nella bretella nord che è la più pericolosa, essendoci delle intersezioni ed è quella dove si sono verificati gli incidenti più gravi».

Gli autovelox hanno un costo minore dei tutor. Uno verrà installato prima della galleria artificiale, per chi va in direzione nord, l’altro all’altezza della Cesanella per coloro che vanno in direzione sud. Con il parere positivo della Giunta potranno essere acquistati. Prima di attivarli verrà data ampia comunicazione alla cittadinanza essendo la prevenzione l’obiettivo. Sul versante della sicurezza si inserisce anche l’intervento che ha interessato la pavimentazione di Corso 2 Giugno e Piazza Roma, i cui lavori sono terminati la settimana scorsa. Il restyling ha permesso di sistemare i sampietrini sconnessi che hanno fatto cadere diverse persone negli ultimi anni, ferendone alcune. Rischio che dovrebbe essere ora scongiurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA