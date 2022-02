Schianto da brividi con un'auto, 17enne vola dalla moto: la ragazza portata in codice rosso all'ospedale

CORINALDO – Una ragazza di Senigallia di 17 anni è rimasta ferita seriamente in un incidente avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 18,45, in via Nevola. Era in sella ad una moto 125 quando si è scontrata con una Volkswagen Golf condotta da una 25enne della provincia di Pesaro che si stava immettendo sulla Corinaldese. La minorenne ha riportato alcune lesioni ed è stata portata a Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’automobilista è illesa. Sul posto, i mezzi del 118 e i carabinieri.

