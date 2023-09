SENIGALLIA - Tragedia a Grottino ieri mattina dove Floriano Gara, imprenditore agricolo di 69 anni, è morto colto da un malore alla guida del trattore. Si è prima sentito male poi il mezzo, fuori controllo, si è schiantato contro un albero, ribaltandosi. Per il titolare dell’omonima azienda agricola non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato verso mezzogiorno, sotto gli occhi dei familiari che l’hanno visto arrivare con il trattore. Lo stavano aspettando. E’ successo in un tratto di strada privata, delimitato da una sbarra, che conduce alla provinciale per Morro d’Alba.

Il dramma



Stava rientrando dai campi il 69enne dopo una mattinata di lavoro. Improvvisamente, quando era già nel vialetto dell’azienda, ha perso il controllo del mezzo agricolo, che stava conducendo. L’hanno visto sbandare più volte. Il trattore è finito poi contro un albero e, a seguito dell’impatto, si è ribaltato. Subito i familiari, che hanno assistito impotenti all’incidente, hanno chiamato i soccorsi. Tutto si è svolto in fretta e nulla hanno potuto fare per evitare la tragedia. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal Distaccamento di Senigallia, per alzare il trattore e permettere così di liberare il corpo del 69enne, rimasto sotto. Sul posto è subito arrivata anche un’ambulanza, raggiunta dall’eliambulanza atterrata in un campo limitrofo.



I soccorsi



Purtroppo, però, per Floriano Gara non c’era più nulla da fare. Hanno provato, invano, a rianimarlo poi non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Senigallia. Secondo quanto ricostruito dai militari, grazie anche alla testimonianza diretta dei parenti che hanno assistito alla terribile scena, l’uomo ha avuto un malore finendo per schiantarsi con il trattore contro l’albero, che poi si è rovesciato, all’interno della sua proprietà. E’ molto ampia e si snoda tra la provinciale per Morro e la strada intercomunale di Grottino. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha lasciato la salma a disposizione dei familiari. I funerali, però, non sono stati fissati perché l’autorità sanitaria eseguirà oggi, probabilmente in mattinata, ulteriori accertamenti.



La salma è stata nel frattempo trasferita presso la casa funeraria Casci Ceccacci di Passo Ripe a Trecastelli. Floriano Gara, molto conosciuto nel suo settore, lo ricordano tutti come un grande lavoratore. Era titolare dal 2010 dell’azienda agricola in Strada Intercomunale nella frazione senigalliese di Grottino, specializzata nella coltivazione di cereali e legumi. Lascia la moglie e due figlie.