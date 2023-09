Ancona, giovani con il fiato sospeso: tre interventi su minori rimasti feriti sulla strada

ANCONA- Tre interventi da parte della Croce Gialla ai danni di altrettanti minori rimasti feriti sulla strada ad Ancona nella giornata di oggi (13 settembre). In tutti e tre i casi solo tanta paura ma le condizioni non dovrebbero essere gravi.

Il dettaglio

I primi soccorsi nei confronti di un 16enne di origini nordafricane, dalle parti della Chiesa della Misericordia in via Isonzo, che per raggiungere un pallone finito in strada è caduto da un altezza di tre metri e mezzo. Fiato sospeso anche per una ragazza di 15 anni (in ospedale con codice di media gravità) tamponata all'altezza di Passo Varano. In ultimo, sempre un tamponamento, sulla Flaminia ma il giovane in questo caso ha rifiutato le cure mediche.