La vecchia conoscenza ha comportamenti sospetti: 50enne arrestato con due etti di hashish e migliaia di euro

SENIGALLIA - Lo vedono fare giri sospetti ed intrattenersi con quelli sanno essere consumatori di stupefacenti: arrestato per spaccio dalla Polizia un 50enne, già noto ai poliziotti poichè già denunciato ed anche tratto in arresto in passato per fatti di detenzione di stupefacenti. L'uomo era solito aggirarsi nella zona delle Saline e del centro storico, tenendo comportamenti sospetti. Sulla base dei dati raccolti ed avendo il fondato sospetto che l’uomo avesse avviato una fiorente attività di spaccio, gli agenti decidevano di sottoporre ad un più approfondito controllo l’uomo che veniva fermato in atteggiamento sospetto in zona lungomare Marconi, a bordo del proprio veicolo. Fin da subito l’uomo si mostrava piuttosto agitato e gli agenti, dunque, decidevano di effettuare una verifica presso l’abitazione dell’uomo ove veniva rintracciato, all’interno di un mobile, un contenitore all’interno del quale vi erano diversi involucri, di varie dimensioni, risultati contenere sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso pari a circa 200 grammi. Inoltre venivano trovati tutti gli attrezzi normalmente in uso per il confezionamento della sostanza destinata allo spaccio. I poliziotti rintracciavano, in possesso dell’uomo, diverse migliaia di euro, ritenute provento del reato di spaccio e per questo sottoposte a sequestro. L'arresto è stato convalidato, l'uomo è ai domiciliari.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Scovato un nuovo agricoltore stupefacente: coltivava marijuana in... LA PREVENZIONE Cane antidroga a scuola, ispezionate diverse aule. Trovati grammi di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA