“Seni_summer Job”: l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro estivo. Ecco come sarà gestita questa iniziativa

SENIGALLIA – “Seni_summer job”: questo il nome della settimana di colloqui che l’Informagiovani del comune di Senigallia organizza quale opportunità d’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro stagionale.

La prima edizione di questa iniziativa, che nasce dall’esigenza di agevolare i contatti in questo periodo di difficoltà legate al covid-19, si svolgerà dal 1 al 5 marzo 2021.

Il servizio è completamente gratuito e online. Per iscriversi, le aziende di Senigallia che stanno cercando personale stagionale devono semplicemente compilare il modulo disponibile sul sito dell’Informagiovani specificando i profili ricercati e indicando il giorno, la fascia oraria, il numero di colloqui e la modalità di incontro che preferiscono tra quelli disponibili.

L’Informagiovani si occuperà di fissare gli appuntamenti, che si svolgeranno unicamente tra le parti e in modalità on line, con colloqui della durata di circa 10 minuti, che avranno luogo nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 14.00-17.00.

Per motivi organizzativi ogni azienda potrà svolgere massimo 15 colloqui e potranno partecipare un massimo di 25 aziende, seguendo il criterio di arrivo della compilazione del modulo di domanda.

Le adesioni per le aziende saranno aperte fino al 10 febbraio 2021, mentre per coloro che vorranno candidarsi seguiranno indicazioni successive, sempre prediligendo l’ordine di arrivo delle domande. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.informagiovani-senigallia.it ; è possibile contattare l’ufficio per maggiori informazioni alla mail informagiovani@comune.senigallia.an.it o ai numeri 0716629251 -0716629272.

Lo sportello Informagiovani è anche attivo online martedi e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 a questo indirizzo : https://meet.google.com/dei-yfww-gwk

