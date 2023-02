SENIGALLIA Lesionata la fontana di piazza del Duca a Senigallia e i leoni, che la circondano, sono stati imbottiti di immondizia. Nel primo caso si tratta di un danno accidentale nel secondo, invece, dell’inciviltà di chi non ha rispetto per i beni pubblici. Accade in piazza del Duca, nel cuore del centro storico. La fontana dei leoni si trova nella piazza dove si affacciano Palazzo del Duca, Palazzetto Baviera e la Rocca Roveresca. I cittadini si chiedono come mai non ci sia l’acqua e, mentre gli adulti ipotizzano plausibili risposte, i bambini ne approfittano per arrampicarsi e correrci dentro.

I danni

«La fontana di piazza del Duca è senz’acqua perché sono state riscontrate delle piccole lesioni – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici –, deve essere resa impermeabile con prodotti speciali che sono stati approvati dalla Soprintendenza». L’assessore esclude possa essersi trattato di un atto vandalico. Il danno sarebbe stato generato tenendola per troppo tempo vuota la scorsa estate, quando tutte le fontane sono state svuotate per risparmiare acqua. «Ci siamo accorti che perdeva – aggiunge – quindi sono state fatte delle verifiche ed è emerso che era lesionata quindi sarà necessario ripararla. Credo che il fatto di restare a lungo senz’acqua l’abbia danneggiata. Si tratta di pietre vecchie». L’intervento è già stato programmato e presto potrà tornare in funzione. La scorsa estate era capitato alla fontana di piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda, di rimanere danneggiata ma in quel caso si era depositata la sabbia all’interno ed era stato necessario risistemare tutto.



Se una soluzione ai problemi delle fontane si trova sempre non è altrettanto facile per i maleducati, che infilano i rifiuti nei buchi presenti nelle sculture dei leoni. C’è di tutto dentro: lattine, coppette vuote del gelato, carta unta di fritti e di pizza, fazzoletti e tovaglioli sporchi e bicchieri di plastica. Le gente acquista nelle attività del centro storico, fa una passeggiata e quando ha finito di mangiare o bere, gli scarti li infila nei leoni. Le sculture presentano dei buchi da tanti anni e forse restaurarle non solo renderebbe omaggio alla loro magnificenza ma eviterebbe lo scempio di vedere pezzi di carta unta oppure lattine sbucare dalle fessure, che rischiano di danneggiarsi ancora di più. Per una città turistica come Senigallia non è certo un bel vedere per chi viene a visitarla. Piazza del Duca è inoltre una tappa obbligata perché chi viene in vacanza in città non può fare a meno di visitare la Rocca Roveresca, almeno da fuori, inoltre i due storici palazzi ospitano continuamente delle mostre quindi il passaggio è continuo. Lo è anche in questo periodo in cui la Giunta ha deciso di scontare gli ingressi sia a Palazzo del Duca che a Palazzetto Baviera a chi si presenta in coppia fino a domenica, in occasione di San Valentino.