Segnalati giovani trovati vicini alle scuole in possesso di sostanze stupefacenti

SENIGALLIA - Nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, sono proseguite le attività di controllo da parte del personale del Commissariato di Senigallia che, anche durante questi giorni, ha effettuato dei servizi mirati di vigilanza nei pressi delle scuole cittadine, finalizzati al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti.In questo ambito, gli agenti hanno svolto i servizi sia nei pressi sia al campus scolastico che in alcuni parchi circostanti ove, anche in passato, sono stati rintracciati studenti che, poco prima di far accesso alle scuole, si incontrano per fare uso o addirittura spacciare stupefacenti.Venivano effettuati diversi controlli, anche con personale in borghese, di seguito ai quali gli agenti notavano, in particolare, tre giovani, seduti su di una panchina, che alla vista degli agenti tentavano di allontanarsi.I poliziotti decidevano di avvicinarsi ed identificavano i tre, uno dei quali minorenne. Gli agenti procedevano ad identificare anche gli altri due, maggiorenni, ed uno di essi ad un certo punto si disfaceva di un involucro che, però, veniva prontamente recuperato dai poliziotti.I tre giovani venivano, dunque, condotti in Commissariato per ulteriori accertamenti, ove veniva convocato anche uno dei genitori del minorenne. I tre, in evidente imbarazzo, su specifica richiesta, riferivano di non avere altra sostanza stupefacente.Gli agenti verificavano che l’involucro recuperato conteneva pochi grammi di sostanza del tipo hashish che veniva sottoposta a sequestro. Nel corso degli accertamenti uno dei due maggiorenni ed il minorenne riconoscevano l’estraneità ai fatti del terzo giovane trovato in loro compagnia.Pertanto, alla luce di quanto accertato, gli agenti procedevano alla segnalazione alla Prefettura dei due giovani quali assuntori di sostanza stupefacente per i conseguenti provvedimento amministrativi.Tali servizi proseguiranno, nelle aree prossime a tutti gli istituti scolastici cittadini, sia in questi fasi iniziali dell’anno scolastico che nel prosieguo al fine di contrastare, per la parte di stretta competenza della Polizia, il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione più giovane.