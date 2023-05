Scontri con i tifosi del Fano, arrivano 5 Daspo per i supporters della Vigor

SENIGALLIA - Dopo gli scontri tra le tifoseria della Vigor Senigallia e dell’Alma Juventus Fano del 2 aprile 2023, in occasione della partita di calcio giocata a Fano, campionato di Serie D, personale del Commissariato di Senigallia in collaborazione con quello di Fano, ha esperito indagini complesse coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro e Urbino volte all’identificazione di coloro che si sono affrontati fisicamente in quella occasione.

L’ indagine ha permesso di addivenire all’individuazione di 12 persone, tra cui 5 appartenenti alla tifoseria locale, le quali sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, ognuno per le proprie responsabilità, per vari reati tra cui rissa aggravata e porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere.

Nei giorni scorsi personale dei Commissariati di PS di Senigallia, Fano e della Digos della Questura di Ancona, in esecuzione a degli ordini di perquisizione dell’Autorità Giudiziaria di Pesaro e Urbino, hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari a carico dei tifosi identificati, di cui 5 in Senigallia.

Tutte hanno permesso di sequestrate elementi utili alle indagini in corso a supporto della tesi accusatoria. E così sono stati notificati i provvedimenti Daspo emessi dal Questore di Pesaro Urbino, competente per territorio, che vieteranno loro la frequentazioni degli impianti sportivi per diversi anni. Per quattro di loro sono previste anche prescrizioni come l’obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia nelle giornate nelle quali giocherà la propria squadra.