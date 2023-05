Un altro scontro tra auto e scooter: ferita una donna di 53 anni

ANCONA - Un altro scontro tra auto e scooter: è successo nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 maggio) in via Torresi all'altezza dell'angolo con via Manzoni con la Croce Gialla che ha subito raggiunto la destinazione portanto all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso una donna di 53 anni: le sue condizioni comunque per fortuna non destano preoccupazione.