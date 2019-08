Si schianta con l'auto contro il muro: soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una commerciante è rimasta ferita ieri mattina dopo aver perso il controllo della Fiat 600 che stava guidando, finendo contro un muro. E’ accaduto in via Primo Maggio a Montignano. Alla guida dell’auto Roberta Sabbatini, 54enne molto conosciuta a Montignano, dove abita, e a Marzocca, dove ha una cartolibreria. La notizia del suo incidente si è sparsa in fretta nelle due frazioni a sud di Senigallia.L’incidente è avvenuto intorno alle 10. Dall’ospedale cittadino è partita un’ambulanza del 118 ed in volo si è alzata l’eliambulanza. Sembrava inizialmente che le condizioni dell’esercente fossero gravi. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette con un codice rosso stabilito per la dinamica dell’incidente. Lamentava forti dolori ad una gamba, dove probabilmente aveva una frattura. Sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno condotto i rilievi sull’incidente. La dinamica è ancora da determinare. La donna comunque ha fatto tutto da sola.