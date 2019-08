Frontale con l'auto: ma è ​il ciclista ubriaco a finire nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Schianto frontale tra un'auto ed una bicicletta: è il ciclista, pesantemente ubriaco, a finire nei guai.L'incidente è avvenuto ieri sera introno alle 23 in via Cecchetti a Civitanova ed ha visto coinvolti una Jeep Grand Cherokee ed un marocchino 40enne in sella alla bicicletta.L'uomo che ha invaso la corsia opposta è stato scoorso e portato all'ospedale dal 118, ma contestualmente è merso che aveva un tasso alcolemico di 2,75 g/l, quasi sei volte la soglia di legge. E' statoi quindi denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, misura possibile anche per chi viaggia in bicicletta anche se non comporta il ritiro della patente.