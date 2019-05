Schianto tra moto e auto: centauro soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Grave incidente questa mattina a Trebbiantico, sulle colline di Pesaro: centauro soccorso dall'eliambulanza. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, intorno alle 7,30 si sono scontrate un'auto ed una moto tra strada Trebbiantico e via Ghetto di Trebbiantico. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 55 anni, che i soccorritori del 118, viste le lesioni, hanno portato all'ospedale regionale di Torrette con l'eliambulanza.