Schianto tra auto e scooter: grave un 78enne portato d'urgenza a Torrette

PESARO - Grave schianto questa mattina poco dopo le 10 in via Lanza, a pochi metri dall'incrocio di via Giolitti.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, si sono scontrati un'auto condotta da una donna 50enne ed uno scooter condotto da un 78enne. Ad aver la peggio è stato l'uomo per il quale gli operatori del 118 hanno richiesto il trasferimento rapido in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.