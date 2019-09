Ricercato per droga preso ​durante la vacanza dopo quattro anni di latitanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Era ricercato da quattro anni per traffico di stupefacenti, finisce a Senigallia la latitanza di un romeno di origine modlava, arrestato dai carabinieri.Il 52enne era insguito da un ordine di cattura dopo la condanna definitiva a 2 anni e otto mesi emessa dalla Procura di Rimini per traffico di stupefacenti. I carabinieri di Senigallia lo hanno fermato sulla Statale 16 su un'auto con targa rumena, a bordo della quale viaggiavano anche la figlia, il genero e due consuoceri, tutti diretti a Rimini per una vacanza in casa della figlia. Ma dal controllo sulla banca dati sono emersi la condanna e l'ordine di cattura risalente al giugno del 2015. Frutto di un arresto del 2008 quando fu sorpreso con 600 grammi di cocaina. La vacanza e la latitanza sono finite: è stato rinchiuso a Montacuto.