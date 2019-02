Ragazzina 13enne telefona alla mamma: «Corri, papà mi vuole ammazzare»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - «Mamma corri babbo mi picchia, ho paura. Mi vuole ammazzare». Le frasi choc gridate al telefono da una ragazzina di 13 anni alla madre. Parole concitate contenute in un disperato appello al genitore lontano. È accaduto venerdì sera nell’abitazione del padre dove la 13enne era andata a trascorrere il weekend con il fratellino. I genitori sono separati. Lei non vorrebbe più vederlo il padre, che ha già collezionato una serie di denunce. Già in passato si era comportato male con i figli tanto che aveva perso la possibilità di vederli. Giovedì scorso, dopo otto mesi lontano da loro, il Tribunale dei minori ha emesso un decreto che lo legittima a trascorrere con i figli un weekend ogni due. Venerdì è andato dalla ex a prenderli. Presto però si sono ripresentati i soliti problemi. La sera la figlia ha chiamato la madre, temendo per la propria incolumità.