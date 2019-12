SENIGALLIA - Nel pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a Senigallia, in frazione San Silvestro, per tagliare una grossa quercia caduta su una strada ostruendo il passaggio ad un'abitazione.

In supporto anche l'autogru, in supporto dalla sede Centrale, viste le notevoli dimensioni della pianta. © RIPRODUZIONE RISERVATA