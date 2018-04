«Ti taglio come la salsiccia» Minacce di morte alla ex, stalker allontanato dai figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «Ti taglio come una salsiccia». «Ti butto l’acido così non ti trova più nessuno». Minacce, violenza fisica, umiliazioni, ingiurie e maltrattamenti anche in presenza dei figli minori nati dalla loro relazione. Un incubo per una 34enne dell’hinterland senigalliese che si è rivolta ai carabinieri di Senigallia. I militari ieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal Gip che vieta a un 40enne di Corinaldo di avvicinarsi all’ex convivente ed ai luoghi da lei frequentati ed in particolare la sua abitazione in Senigallia. I reati contestati sono i maltrattamenti in famiglia aggravati e le lesioni personali aggravate. La donna ha raccontato che tutto era cambiato subito dopo la nascita dei figli. Il compagno era diventato aggressivo, la ingiuriava e la minacciava anche nell’ambito ed a causa di normali discussioni. Nei mesi scorsi la donna era stata affrontata e minacciata dall’ex con una mazza da baseball. E quando lei si era rifugiata all’interno dell’abitacolo, lui aveva danneggiato la carrozzeria della macchina colpendola a calci e con la mazza. Poi nel mese di gennaio aveva raggiunto l’ex convivente fin dentro l’ospedale di Fano minacciandola di morte.