ANCONA Sarebbe scappata dalla Francia con il figlio piccolo per sfuggire alle angherie del marito. Una volta arrivata in Italia, non avrebbe trovato un attimo di pace, continuando a subire le minacce dell’uomo, un 40enne marocchino: «Tanto arrivo e vi sgozzo tutti». Le basi accusatorie contestate dalla procura hanno portato ieri mattina il gup Francesca De Palma a rinviare a giudizio il nordafricano con l’accusa di stalking. Il processo per lui inizierà il 6 giugno. È difeso dagli avvocati Elena Martini e Cristina Bolognini.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Irpef tagliata, bonus psicologo, autostrade più care, mutui giovani più facili: tutte le misure del Milleproroghe

I fatti

Non sono stati scelti riti alternativi, poiché l’uomo contesta tutte le accuse ed è sicuro di poterlo provare nel corso del dibattimento. La donna, una 32enne marocchina, ieri non era presente in aula e non ha potuto presentare l’eventuale richiesta per costituirsi parte civile al processo. I fatti contestati dalla procura si sono svolti nell’hinterland anconetano, dopo il trasferimento della vittima in Italia. La donna aveva sporto denuncia ai carabinieri nel 2021, dopo le continue molestie subite dall’ex marito. Molestie veicolate attraverso telefonate, e-mail e messaggi, considerando che l’uomo vive ancora in Francia. In pratica, si sarebbe trattato di uno stalking a distanza. Gli atti persecutori sarebbero partiti nel 2019, in concomitanza del trasferimento della donna, assieme al figlioletto, in una cittadina dell’hinterland anconetano. Era partita dalla Francia, dove viveva, perché aveva paura per la sua vita dopo aver sporto denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia. Il procedimento si è incardinato in Francia ed è tuttora pendente.

Il terrore

Una volta arrivata in Italia, per la 32enne le cose non sarebbero migliorate: stando a quanto denunciato, l’ex aveva trovato comunque il modo di renderle la vita impossibile, tempestandola di messaggi ed e-mail minatorie. Invettive rivolte a lei e anche e alla sua famiglia, del tipo: «Vengo in Italia e vi sgozzo tutti». Con il terrore negli occhi, aveva preso coraggio e si era recata dai carabinieri per sporgere denuncia contro l’ex. Non si sarebbero trattate di semplici minacce, ma di una tempesta di frasi, invettive e insulti che hanno fatto delineare alla procura il reato di stalking, tutto da dimostrare a dibattimento.