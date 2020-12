Una Maserati parcheggiata tra le bancarelle. Ma non è scattata la multa: ecco perchè

SENIGALLIA - Una Maserati parcheggiata tra le bancarelle del mercato di piazza Simoncelli. E’ accaduto venerdì mattina intorno a mezzogiorno. Diversi passanti hanno notato la supercar, che non passava proprio inosservata. e non hanno trovato giusto che il proprietario l’avesse parcheggiata in uno spazio rimasto vuoto tra una bancarella e l’altra.

La polizia locale fa sapere che se fosse stata chiamata tempestivamente, avrebbe provveduto non solo a sanzionare ma anche a rimuovere il veicolo, che si trovava appunto in un’area soggetta a rimozione coatta come tutte quelle destinate al mercato. I vigili hanno ricevuto la fotografia il giorno seguente, troppo tardi ormai per poter intervenire. Oltretutto non possono sanzionare tramite una fotografia inviata da un cittadino perché la violazione la devono contestare personalmente. A proposito di sosta proprio venerdì, in occasione dell’accensione delle luminarie in centro, è scattata la sosta scontata del 50% utilizzando MyCicero. Sarà in vigore fino al 10 gennaio questa agevolazione. Per motivi legati all’emergenza sanitaria in corso non è stato invece possibile attivare il servizio di bus navetta, già sperimentato in passato collegandolo con i parcheggi scambiatori. Sarebbe stato un modo per limitare il traffico che si verifica alla ricerca di un parcheggio libero. Il numero ridotto di passeggeri non avrebbe reso utile, e nemmeno conveniente, attivare il servizio.

