Ex assessore investe una donna: tanta paura, 80enne portata in sala emergenza dell'ospedale di Torrette

ANCONA - Un po' di trambusto in via Ascoli Piceno con una donna di 80 anni investita da un'auto: immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica che hanno portato la donna nella sala emergenza dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco ma secondo i primi elementi l'80enne sarebbe stata investita da un ex assessore.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Zona arancione e zona gialla, ecco cosa cambia per le regioni da...

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA